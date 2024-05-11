В Лондоне отметили заслуги Гейдара Алиева перед Азербайджаном (фото)

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В посольстве Азербайджана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии состоялось мероприятие, посвященное 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Об этом сообщает «Азертадж».

Советник посольства Рашад Вахабзаде подробно проинформировал участников мероприятия о жизни и деятельности Гейдара Алиева, отметил его заслуги перед Азербайджаном и величие как исторической личности. Подчеркнув, что Гейдар Алиев подарил Азербайджану очень достойного преемника, он сказал: «В результате успешного продолжения политического курса Гейдара Алиева мы смогли освободить наши земли от оккупации. Мы должны гордиться тем, что в нашей истории был такой политик и что у него есть такой достойный преемник. Великий лидер Гейдар Алиев всегда живет в наших сердцах».

Военный атташе Азербайджана в Великобритании полковник Азер Гейбатлы, в частности, отметил, что после восстановления независимости Азербайджана общенациональный лидер Гейдар Алиев создал материально-техническую базу и заложил основу для развития современной азербайджанской армии.

«Этот успешный путь продолжил победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. Благодаря профессионализму нашей армии мы смогли вернуть свои земли. В настоящее время Азербайджанская армия является одной из самых мощных и передовых армий в мире», – заявил он.

По словам советника посольства Гюнель Салимовой, страна гордится тем, что общенациональный лидер также получил признание международного сообщества как гениальный политик и мудрый государственный деятель.

Воспоминаниями о великом лидере Гейдаре Алиеве поделились члены азербайджанской общины.

Студентка Королевского колледжа музыки, азербайджанская пианистка Вюсаля Бабаева исполнила на мероприятии «Балладу о Лачине».