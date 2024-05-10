Алиев: В те дни некоторые пытались угрожать мне. А сегодня начинается новая история Шуши

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44-дневная Отечественная война – наша славная история, и азербайджанский народ всегда будет гордиться этой Победой.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с первыми жителями, переселившимися в Шушу, передает Азертадж.

«В течение 44 дней мы каждый день шли вперед. В отличие от армии Армении, ни один наш военнослужащий не покинул поле боя. По их собственному признанию, у них было около 12 тысяч дезертиров. Наши солдаты и офицеры наступали каждый день, и победа, завоеванная в первый же день войны – освобождение нескольких сел – продолжалась до последнего дня, а освобождение 8 ноября 2020 года города Шуша сломило хребет врагу. Враг уже понял, что больше не в силах сопротивляться, и после этого фактически сдался, подписал акт о капитуляции. И мы тогда остановили войну, потому что с первых дней войны я заявлял: пусть враг назовет нам дату, когда покинет наши земли, и в таком случае мы готовы остановить войну», – отметил президент.

Ильхам Алиев отметил, что в те дни ему неоднократно поступали звонки из разных столиц, выдвигались предложения, а некоторые пытались угрожать.

«Но я был тверд в своей позиции и говорил об этом и во время телефонных контактов, и в то же время в своих заявлениях азербайджанскому народу: должна быть названа дата, когда враг уберется с нашей земли, тогда мы готовы остановить войну. Так и случилось. Утром 10 ноября 2020 года Армения подписала акт о капитуляции и война прекратилась.

Как вы знаете, во время войны я давал интервью многим представителям зарубежных медиа, и, конечно, вопросы были разные. Но о наших планах, связанных с войной я, естественно, ничего сказать не мог. Просто когда меня однажды спросили о Шуше, я сказал, что без Шуши наше дело останется незавершенным, и, считаю, все поняли, что мы не остановимся, пока Шуша не будет освобождена. Шуша – символ нашего несгибаемого духа. Шуша оставила такой большой след в сердце каждого гражданина Азербайджана, что без нее успешное завершение войны было невозможным.

В результате антитеррористической операции мы освободили от оккупантов наши исторические, исконные земли, еще раз продемонстрировав мощь нашего государства, его сильную политическую волю. Мы провели необходимую операцию с большим профессионализмом, мастерством и самоотверженностью, ни с кем не считаясь, не взирая ни на что, никого не боясь. Таким образом, Азербайджан полностью восстановил свой государственный суверенитет.

А сегодня начинается новая история Шуши. В своем обращении к народу 8 ноября 2020 года я сказал, что мы возродим Шушу. И сегодня мы видим возрожденную Шушу. Не только эти красивые здания, в Шуше идут широкомасштабные строительные работы. Сегодня, в день рождения великого лидера заложен фундамент третьего жилого комплекса», – подчеркнул президент.