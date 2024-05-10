Байрамов отбыл в Казахстан, МИД впервые обнародовал название обсуждаемого договора |
Определились все финалисты «Евровидения» (видео) |
Самбист Эльвин Багиров стал чемпионом Европы, победив Даллакяна |
Сегодня 101-ая годовщина со дня рождения Гейдара Алиева |
Эксперт: Мир будет заключен на условиях Ильхама Алиева |
Импичмент Пашиняна займет лишь несколько дней (обновлено) |
Путин пригрозил Западу ядерным оружием |
Озгюр Озель: Если у нас есть ошибка в отношениях с Баку, то ее следует устранить |
Путин пошел на уступки Пашиняну: известны детали переговоров |
Главное Мир

Названа порода кошек, живущая дольше остальных

Названа порода кошек, живущая дольше остальных

Такие данные обнародовал Королевский ветеринарный колледж в Лондоне. Исследованием руководил эксперт по котам, доктор биологических наук Дэн О’Нил. Команда учёных изучила данные о примерно 8000 кошках, умерших в 2019-2021 гг. Выяснилось, что в среднем эти животные живут 12 лет. Самцы умирают раньше, чем самки, пишет Bild.

Среди разных пород долгожителем оказалась бурманская короткошёрстная кошка — в среднем более 14 лет жизни. Меньше всего живут бесшёрстные сфинксы — всего 6,5 лет. По 10 лет — мейн-куны, рэгдоллы и норвежские лесные кошки. По 11 лет — персидские. Беспородные кошки живут дольше, чем породистые. «Мы предлагаем определённый уровень статистической достоверности, тогда как раньше это были просто догадки», — заявил О’Нил.

Теги:
Из этой рубрики
Названа порода кошек, живущая дольше остальных
Мир

Названа порода кошек, живущая дольше остальных

2024/05/10, 09:54
Вашингтон выдвинул ультиматум Тбилиси
Мир

Вашингтон выдвинул ультиматум Тбилиси

2024/05/10, 09:46
В Госдепе говорят о необходимости расследования протестов в Грузии
Мир

В Госдепе говорят о необходимости расследования протестов в Грузии

2024/05/10, 09:45
Украина атаковала крупнейший НПЗ в Калужской области России
Мир

Украина атаковала крупнейший НПЗ в Калужской области России

2024/05/10, 09:18
Стал известен кандидат на пост премьера России
Мир

Стал известен кандидат на пост премьера России

2024/05/10, 09:15
В Израиле недовольны задержкой поставок американского оружия
Мир

В Израиле недовольны задержкой поставок американского оружия

2024/05/10, 01:00
США помогают Израилю выслеживать главарей ХАМАС
Мир

США помогают Израилю выслеживать главарей ХАМАС

2024/05/10, 00:31
Путин поблагодарил лидера Лаоса за партию танков Т-34
Мир

Путин поблагодарил лидера Лаоса за партию танков Т-34

2024/05/10, 00:21
Лукашенко боится ядерного армагеддона
Мир

Лукашенко боится ядерного армагеддона

2024/05/09, 23:42