Названа порода кошек, живущая дольше остальных

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Такие данные обнародовал Королевский ветеринарный колледж в Лондоне. Исследованием руководил эксперт по котам, доктор биологических наук Дэн О’Нил. Команда учёных изучила данные о примерно 8000 кошках, умерших в 2019-2021 гг. Выяснилось, что в среднем эти животные живут 12 лет. Самцы умирают раньше, чем самки, пишет Bild.

Среди разных пород долгожителем оказалась бурманская короткошёрстная кошка — в среднем более 14 лет жизни. Меньше всего живут бесшёрстные сфинксы — всего 6,5 лет. По 10 лет — мейн-куны, рэгдоллы и норвежские лесные кошки. По 11 лет — персидские. Беспородные кошки живут дольше, чем породистые. «Мы предлагаем определённый уровень статистической достоверности, тогда как раньше это были просто догадки», — заявил О’Нил.