В Азербайджане наблюдается оползневая активность

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Интенсивные осадки активизировали оползневые зоны на территории Азербайджана, сообщил председатель Агентства геологоразведки при Министерстве экологии и природных ресурсов Али Алиев, которого цитирует «Спутник».

Активность наблюдается на локальных участках, преимущественно в южных районах страны. Для этих регионов подобные процессы характерны, даже когда нет дождей, а осадки только усугубляют ситуацию.

В частности, в активную фазу перешли оползни в селах Сипияпарт, Шуви и Шумруд Астаринского района. Имеются деформации на 49-50 километре трассы Лянкяран-Лерик. Оползни зафиксированы в селах Хамрат и Лярмарут Лерикского района, Тюркянджил и Гагиран – Лянкяранского. В то же время пока не зафиксировано повреждений каких-либо строений.

Также замечено движение грунта в Шамахинском, Исмаиллинском, Губинском и Шабранском районах. В частности, в Шамахы-Исмаиллинской зоне, на территории населенных пунктов Муганлы и Шарабли активизировались локальные оползневые зоны.

Кроме того, имеются деформации на территории поселка Масазыр Абшеронского района, а также Баку – в массивах Гюнешли и Нюбар.

«В настоящее время ученые ведут мониторинг вдоль дороги Ханбулан-Билясари Лянкяранского района. Там в 12 зонах по обе стороны дороги отмечается оползневая активность. Данное явление наблюдается как в свете сезонных явлений, так и в результате интенсивных осадков за последнюю неделю. На всех оползневых территориях ведутся постоянные наблюдения, ситуация находится под контролем. Исполнительные органы получают соответствующую информацию», – сказал эколог.