В бывшем концлагере Дахау состоялось открытие памятной доски, посвященной азербайджанским военнопленным (фото)

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7 мая в бывшем концлагере Дахау в Германии состоялось открытие мемориальной доски в память военнопленных из Азербайджана, содержавшихся там во время Второй мировой войны.

Об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Германии.

Во время исследований, проведенных посольством в архивах Дахау, было установлено, что здесь содержались военнопленные из Азербайджана, были установлены их имена, даты и места рождения.

На церемонии открытия мемориальной доски выступил посол Азербайджана в Германии Насими Агаев. Он отметил, что увековечивание памяти пленных из Азербайджана в Мемориальном комплексе Дахау, который ежегодно посещают более миллиона человек, является знаменательным событием.