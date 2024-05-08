Грузия сообщила о готовящихся беспорядках с участием украинских добровольцев

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Организаторы протестов в Тбилиси против законопроекта об иноагентах получают деньги из-за рубежа в виде криптовалюты. Об этом сообщила спецслужба Грузии.

Отмечается также, что митингующие используют методы «цветных революций».

Цель организаторов протестов в Тбилиси — захватить власть насильственным путем, заявила спецслужба Грузии.

Кроме того, по имеющимся данным, на митингах против законопроекта об иноагентах в Тбилиси готовятся беспорядки с участием добровольцев из Украины.

Митингующие планируют парализовать транспортные узлы, забаррикадировать административные здания.