«Никто в наступление с ним не пойдет». Лукашенко дал оценку ядерному оружию

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Президент Беларуссии Александр Лукашенко заявил, что тактическое ядерное оружие – это оружие сдерживания и защиты, никто в наступление с ним не пойдет. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Это оружие сдерживания. Это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет», – заявил Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Победы.

Лукашенко также отметил, что накаляет обстановку расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала НАТО в нашем регионе. «Всё это уже у западных и южных границ нашей Беларуси. От отдельных деятелей мы слышим разговоры о войне и ядерных ударах», – подчеркнул президент.

«Мы не собираемся поддаваться на провокации. Мы не собираемся ни с кем воевать. Бросать людей в горнило войны – это не ко мне. Наша задача – если снова вражеский сапог ступит на нашу землю, мы должны нанести врагу неприемлемый ущерб», – добавил Лукашенко.