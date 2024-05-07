В Баку прошло заседание по Каспию (фото) |
Галант озвучил цели операции в Рафахе |
Австрия не намерена становиться членом НАТО |
ВСУ уничтожают вражескую технику (видео) |
СБУ схватила офицеров, которые готовили покушение на Зеленского |
Кадыров: ВС РФ должны захватить Харьков и Одессу в мае |
Пашинян назвал предположительное время подписания мирного договора |
Азербайджан и Словакия наладят совместное оборонное производство |
Пашинян: Война с Азербайджаном в этом случае не будет не легитимной |
Главное Общество

Украина отправила в Азербайджан мясо с опасными возбудителями инфекции

Украина отправила в Азербайджан мясо с опасными возбудителями инфекции

В партии ввезенного из Украины в Азербайджан мяса, общим весом 20 тонн, обнаружены опасные возбудители инфекции.

Об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Сотрудники агентства взяли пробы из партии мясной продукции (замороженной бескостной говядины) производства украинской компании Business Meat Product LLC, импортером которого в Азербайджан выступает ООО Polsan Anka. По итогам лабораторных анализов в образцах были обнаружены возбудители инфекции – «пастерелла мультоцида» (pasteurella multocida) и «пневмококк» (streptococcus pneumoniae).

«В связи с выявленными нарушениями приняты меры в соответствии с законодательством. В Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей направлено обращение о необходимости приостановки экспорта», – говорится в сообщении.

В АПБА также подчеркнули, что подобные несоответствия стандартам и ранее были выявлены в продукции производства компании Business Meat Product LLC.

Теги:
Из этой рубрики
Асадов возложил венок к памятнику Гейдару Алиеву в Анкаре (фото)
Общество

Асадов возложил венок к памятнику Гейдару Алиеву в Анкаре (фото)

2024/05/07, 19:09
В Азербайджане может быть ограничено количество такси
Общество

В Азербайджане может быть ограничено количество такси

2024/05/07, 17:25
Украина отправила в Азербайджан мясо с опасными возбудителями инфекции
Общество

Украина отправила в Азербайджан мясо с опасными возбудителями инфекции

2024/05/07, 17:14
Фицо посетил Аллею шехидов (фото)
Общество

Фицо посетил Аллею шехидов (фото)

2024/05/07, 17:00
Токсиколог об отравлении четырех друзей в отеле Баку: возможно, медикаментозное
Блок

Токсиколог об отравлении четырех друзей в отеле Баку: возможно, медикаментозное

2024/05/07, 16:14
Новруз Мамедов освобожден от занимаемой должности
Общество

Новруз Мамедов освобожден от занимаемой должности

2024/05/07, 16:14
Али Асадов ознакомился с ходом строительных работ в квартале "Азербайджан" в Кахраманмараше (фото)
Общество

Али Асадов ознакомился с ходом строительных работ в квартале «Азербайджан» в Кахраманмараше (фото)

2024/05/07, 15:30
Мухтар Бабаев встретился с Оверчуком
Общество

Мухтар Бабаев встретился с Оверчуком

2024/05/07, 14:21
Завтра в Баку снова будет дождь и ветер
Общество

Завтра в Баку снова будет дождь и ветер

2024/05/07, 13:29