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Главное Общество

В Баку медики приняли роды в карете «скорой помощи»

В Баку медики приняли роды в карете "скорой помощи"

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с родами 34-летней женщины. По адресу была направлена бригада скорой помощи.

Об этом говорится в сообщении заведующего отделом по связям с общественностью TƏBİB Эльнура Хидаятоглу.

По дороге в медучреждение у женщины, находившейся на 37-й неделе беременности, начались роды. Медики приняли необходимые меры, и роды прошли в машине «скорой помощи».

Женщина и новорожденный (мальчик) были доставлены Республиканскую клиническую больницу. В настоящее время состояние матери и малыша оценивается как стабильное.

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