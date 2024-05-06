Глава МИД Польши признал инициативу России в войне в Украине

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Инициатива в войне в Украине принадлежит России.

Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его цитирует Politico.

«Инициатива на стороне российской армии», — сказал он.

Сикорский отметил, что предоставленный американцами пакет помощи Украине в размере $60,8 млрд недостаточен, чтобы обеспечить Украине победу в конфликте, но он дает Киеву дополнительное время.

Он заявил, что благодаря этому пакету со стороны Соединенных Штатов можно быть уверенными в том, что Украина не проиграет в текущем году.