Перед операцией в Рафахе Израиль намерен эвакуировать мирных жителей

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Израиль проинформировал США о планах эвакуировать мирных жителей перед началом возможной военной операции израильской армии в Рафахе, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

«На этой неделе Израиль проинформировал представителей администрации президента США Джо Байдена о плане эвакуации палестинского гражданского населения в преддверии потенциальной операции в городе Рафах на юге Газы», – говорится в сообщении агентства.

Источники на условиях анонимности заявили, что подробно изложенный израильтянами план «не изменил мнения администрации США о том, что продолжение операции в Рафахе поставит под удар слишком много невинных палестинских гражданских лиц».