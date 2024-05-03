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В МВД Грузии заявили о призывах к провокациям во время протестов

В МВД Грузии заявили о призывах к провокациям во время протестов

Организаторы акций протеста в Грузии планировали устроить провокации, переодевшись в форму полиции во время митингов.

Об этом говорится в заявлении МВД Грузии.

«У МВД была информация, что определенные организаторы акций планировали устроить так называемый перформанс, в частности, осуществить инициирование насильственных действий со стороны правоохранителей. Они также собирались надеть форму представителей различных подразделений МВД и распространить информацию о том, что полиция якобы присоединилась к участникам акции», – говорится в заявлении.

Ведомство отмечает, что в последнее время участники акций во время протестов и в СМИ обращаются к полицейским с призывом присоединиться к ним. Ввиду того, что достичь этой цели не удается, сторонники протестного движения ищут в соцсетях возможность приобрести униформу. МВД призывает представителей партий и организаторов акций воздержаться от подобных провокаций.

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