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В Казахстане совместно с партнерами из Катара построят два ГПЗ и газопровод

В Казахстане совместно с партнерами из Катара построят два ГПЗ и газопровод

В Казахстане построят два газоперерабатывающих завода (ГПЗ), компрессорную станцию КС-14 и магистральный газопровод «КС-14-Костанай-Актобе» и вторую нитку газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент с помощью партнеров из Катара.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана. На заседании Энергетического совета премьер-министр Олжас Бектенов заявил о том, что эти проекты имеют важное значение для экономики страны.

«Договоренности между президентом Казахстана и эмиром Катара позволяют совместно реализовать ряд мега-проектов, имеющих ключевое значение для экономики нашей страны», – сказал он.

С катарским UCC Holding в Казахстане планируют строительство двух ГПЗ мощностью 1 млрд и 2,5 млрд кубометров газа в год. Вторая линия газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент, уверены в правительстве, обеспечит энергобезопасность Казахстана, благодаря газоснабжению южных, центральных и северных регионов, а также сохранению объемов экспорта.

А ввод новой компрессорной станции и магистрального газопровода Актобе-Костанай позволит обеспечить газом население Костанайской области и промышленные предприятия региона, добавили в Кабмине.

Совместная реализация всех четырех проектов, по данным правительства, начнется в ближайшее время.

Премьер-министр поручил при реализации проектов максимально использовать внутренние компетенции группы нацкомпании QazaqGaz и продукцию отечественных производителей. В Минэнерго и QazaqGazе отметили, что в 2024 году в Казахстане ожидается рост добычи газа до 60,456 млрд кубометров. Производство товарного газа в 2024 году планируется в объеме 28,054 млрд кубометров. Согласно прогнозному балансу, текущее внутреннее потребление в 2024 году составляет 20,9 млрд кубометров.

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