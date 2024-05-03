До конца года начнется переселение в села Кенгерли, Хыдырлы и Сарыджалы Агдамского района

61 Просмотров

Переселение в освобожденные от оккупации начнется до конца года. Об этом заявил заместитель специального представителя президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Башир Гаджиев во время выступления в рамках специальной сессии на тему «Влияние мин и неразорвавшихся боеприпасов на культурную собственность» в Агдаме.

«На руинах Агдама, превращенного врагом в мертвую зону, создается инфраструктура, восстанавливаются памятники культуры. Переселение в освобожденные от оккупации села Кенгерли, Хыдырлы и Сарыджалы Агдамского района начнется до конца года», – заявил он.