Главы государственных информагентств СНГ соберутся в Баку |
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Главы государственных информагентств СНГ соберутся в Баку

Главы государственных информагентств СНГ соберутся в Баку

Участники XXXI заседания Совета руководителей государственных информационных агентств Содружества Независимых Государств (Информсовет СНГ) в пятницу в Баку обсудят направления дальнейшего сотрудничества в год председательства Российской Федерации в СНГ, а также вопросы профессионального взаимодействия в подготовке к празднованию в будущем году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет ТАСС.

Как отмечают организаторы, на заседании планируется обсудить сотрудничество в освещении тематики, связанной с укреплением СНГ как интеграционного объединения, развитием экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в рамках Содружества. Подчеркивается также важность информационной поддержки межгосударственных программ и проектов, направленных на развитие связей в области культуры, науки, молодежных обменов, туризма и спорта.

В повестке заседания также вопросы взаимодействия в подготовке к празднованию в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участники заседания обсудят опыт подготовки проектов, нацеленных на сохранение исторической правды о войне советского народа против фашизма. Будут рассмотрены совместные проекты к юбилею общей Великой Победы, сотрудничество с межгосударственными структурами и региональными организациями. Планируется, что в ходе заседания состоится обмен мнениями по развитию программ журналистских обменов, проведению курсов повышения профессиональной квалификации.

Информсовет СНГ образован в 1995 году. В его состав входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана. Возглавляет совет гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов. Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.

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