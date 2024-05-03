Главы государственных информагентств СНГ соберутся в Баку |
В минобороны Украины не верят в победу над Россией |
Турция свернула все торговые сделки с Израилем (обновлено) |
Силовики задерживают протестующих в Тбилиси (обновлено, видео) |
Проживающие в Азербайджане украинцы высоко ценят помощь и поддержку Баку |
Пашазаде сравнил исламофобов во Франции с армянскими оккупантами |
Гюлер исключил передачу С-400 Украине |
На ВДНХ расскажут о роли Азербайджана в победе над фашизмом |
В шушинской мечети почтили память шехидов (фото) |
Главное Мир

Ла-Манш пересекло рекордное число мигрантов

Ла-Манш пересекло рекордное число мигрантов

По меньшей мере 711 нелегальных мигрантов на небольших лодках пересекли в среду Ла-Манш и прибыли в Великобританию. Это самый высокий показатель с начала года, сообщает британское информагентство BBC.

Общее количество мигрантов, прибывших на малых судах в этом году, составляет 8278 человек, отмечают в министерстве внутренних дел Британии. Это на 34% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 19% больше по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Всего за весь 2023 год к британскому побережью Кента из Франции прибыло 29 437 мигрантов на небольших лодках – на треть меньше, чем за предыдущий год.

Недавно пять человек, в том числе семилетняя девочка, погибли в давке на борту лодки, пересекавшей Ла-Манш.

Теги:
Из этой рубрики
ХАМАС исключает переговоры по пленным в случае наступления Израиля на Рафах
Мир

ХАМАС исключает переговоры по пленным в случае наступления Израиля на Рафах

2024/05/03, 00:50
Ла-Манш пересекло рекордное число мигрантов
Мир

Ла-Манш пересекло рекордное число мигрантов

2024/05/03, 00:45
Силовики задерживают протестующих в Тбилиси (обновлено, видео)
Мир

Силовики задерживают протестующих в Тбилиси (обновлено, видео)

2024/05/03, 00:04
Подоляк надеется на помощь Европы в возвращении уклонистов (видео)
Мир

Подоляк надеется на помощь Европы в возвращении уклонистов (видео)

2024/05/03, 00:01
Сильный пожар в Москве (обновлено, видео)
Мир

Сильный пожар в Москве (обновлено, видео)

2024/05/02, 23:32
Кобахидзе передумал лететь в США из-за ультиматума по законопроекту об иноагентах
Мир

Кобахидзе передумал лететь в США из-за ультиматума по законопроекту об иноагентах

2024/05/02, 22:52
В НАТО обвинили Россию и пообещали продолжить снабжать Украину
Мир

В НАТО обвинили Россию и пообещали продолжить снабжать Украину

2024/05/02, 22:23
Разведка США не верит в завершение войны в Украине в ближайшее время
Мир

Разведка США не верит в завершение войны в Украине в ближайшее время

2024/05/02, 21:23
Попытка нападения на кортеж Нетаньяху в Тель-Авиве
Мир

Попытка нападения на кортеж Нетаньяху в Тель-Авиве

2024/05/02, 20:56