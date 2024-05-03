Ла-Манш пересекло рекордное число мигрантов

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По меньшей мере 711 нелегальных мигрантов на небольших лодках пересекли в среду Ла-Манш и прибыли в Великобританию. Это самый высокий показатель с начала года, сообщает британское информагентство BBC.

Общее количество мигрантов, прибывших на малых судах в этом году, составляет 8278 человек, отмечают в министерстве внутренних дел Британии. Это на 34% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 19% больше по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Всего за весь 2023 год к британскому побережью Кента из Франции прибыло 29 437 мигрантов на небольших лодках – на треть меньше, чем за предыдущий год.

Недавно пять человек, в том числе семилетняя девочка, погибли в давке на борту лодки, пересекавшей Ла-Манш.