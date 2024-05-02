В Баку завершился VI Всемирный форум по межкультурному диалогу (фото)

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2 мая в Бакинском Конгресс-центре состоялась церемония закрытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу на тему «Диалог ради мира и глобальной безопасности». Об этом сообщает «Азертадж».

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, выступивший на мероприятии, проходившем при модераторстве директора-учредителя Центра доверия, мира и социальных отношений Университета Ковентри, профессора Майка Харди, выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за его выступление, в котором он отразил свои важные мысли, и за особую поддержку, оказанную межкультурному диалогу.

«На мероприятиях, проведенных в рамках форума, мы обсудили наиболее важные темы для создания более инклюзивной планеты и мира. Из них мы можем представить в качестве примера культуру и наследие, образование и технологии, религию, миграцию, вовлечение молодежи в процессы и влияние туризма на межкультурный диалог», – отметил министр.

Сообщив, что на форуме прозвучали важные месседжи касательно COP29, А.Керимли сказал: «Наша главная цель состоит в том, чтобы культура заняла важное место в решении вопросов изменения климата. Мы должны осуществить изменения для более сильного и устойчивого будущего».

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик заявил, что участники форума еще раз продемонстрировали свою заинтересованность в этой области.

«Форум завершил свою работу, и мы все чувствуем ответственность, так как мы должны поощрять толерантность и мирное сосуществование. Наша деятельность в области науки, образования и культуры имеет важное значение. Мы должны стремиться быть приверженными ценностей сотрудничества».

Исполнительный директор Всемирной туристской организации Зорица Урошевич сказала, что туризм является наиболее важной из всех областей. «Мы должны быть заинтересованы в определении приоритетов. У нас есть мысли о заключении и реализации соглашения в сфере туризма», – добавила она.

Исполнительный директор также отметила, что нужно прислушиваться к молодежи, придавать значение ее мнениям и мыслям. Будущее не может быть реализовано без предложений молодежи. Поскольку молодежь – это наше будущее.

Директор Альянса цивилизаций ООН (ПРООН) Нихал Саад отметила, что на двухдневном форуме прошли интересные обсуждения.

«Темы на этом форуме запомнились своей актуальностью. Форум стал очередным успехом. Роль культуры в области изменения климата огромна. Я считаю, что форум занимает важное место в цивилизации человечества. На мероприятии также прозвучали глобальные вызовы», – подчеркнула Н.Саад.