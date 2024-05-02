Bugatti выпустила самый экстремальный в истории компании суперкар (фото)

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Компания Bugatti выпустила новый суперкар Bolide. Эксперты называют данное авто самым экстремальным в истории компании, сообщает портал «Тарантас Ньюс».

В состоянии концепта Bolide был представлен в конце 2020 года и вызвал огромный интерес. Многие утверждали, что автомобиль слишком опасен для серийного выпуска, но Bugatti всё равно представила его на рынке.

Под капотом у Bolide — восьмилитровый W16 двигатель, который генерирует 1578 лошадиных сил. Вес новой модели при этом составляет около 1450 кг благодаря использованию углепластика. Из-за своей лёгкости суперкар Bugatti может достигать максимальной скорости до 380 км/ч.

Также производители отмечают не только высокую скорость авто, но и манёвренность, управляемость на поворотах, а также отличное сцепление с дорогой.