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Завтра в Азербайджане на одного депутата станет меньше

Завтра в Азербайджане на одного депутата станет меньше

На заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 2 мая будет рассмотрен вопрос об аннулировании депутатского мандата Рамина Мамедова.

Напомним, что 8 апреля распоряжением президента Ильхама Алиева Р.Мамедов назначен председателем Государственного комитета по работе с религиозными структурами.

Однако согласно части 4 статьи 89 Конституции, депутат Милли Меджлиса лишается мандата, если он занимает должность в государственных органах, становится религиозным деятелем, занимается предпринимательской, коммерческой и иной оплачиваемой деятельностью (за исключением научной, педагогической и творческой).

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