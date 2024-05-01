Ирак создал две военные базы на границе с Турцией

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Ирак впервые за долгое время создал две военные базы на границе с Турцией, процесс проводился при координации с Анкарой, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники.

«Ирак впервые после войны в Персидском заливе создал две базы вблизи нашей границы. Это решение было принято в координации с Турцией. Эти базы не были созданы против Турции. Напротив, они были созданы для защиты собственных границ при материально-технической поддержке Турции»,- пишет издание.

Газета также сообщила о тщательной подготовке к военной операции ВС Турции на севере Ирака против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

«Подготовка идет полным ходом. Базы укрепляются, создаются новые. Наше военное присутствие в регионе усиливается. Но большая иракская операция еще не началась. Если однажды ночью вы увидите, как взлетают военные самолеты и наши войска начинают пересекать иракскую границу, знайте, что кнопка начала иракской операции уже нажата’, – пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.