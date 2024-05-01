Шарль Мишель заявил о двойных стандартах при принятии решений в Брюсселе

Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что иногда в Брюсселе наблюдаются двойные стандарты в ходе принятия решений среди государств – членов сообщества.
«Я всегда, и меня за это критиковали, старался, чтобы все были равны, – сказал политик в интервью испанской газете El Mundo. – Иногда в пузыре Брюсселя есть пренебрежение, наблюдаются двойные стандарты».
Как считает Мишель, Европейская комиссия не может быть политизированным органом, она должна уважать нейтралитет и объективность.
Комментируя вопрос расширения ЕС, глава Евросовета подчеркнул важность того, что в 2004 году в состав сообщества вошли новые члены.
«Если бы в феврале 2022 года нас было всего 15 [членов], это был бы кошмар», – сказал он. По его версии, если бы 20 лет назад ряд стран не вошел бы в ЕС, в этих государствах возник бы «новый железный занавес». Тем не менее Мишель признал, что в Евросоюзе «существует растущая проблема» с принятием единогласных решений.
Как считает глава Евросовета, следующее расширение ЕС станет историческим моментом.
«Украине понадобится особый переходный период, потому что это особый, уникальный случай из-за ее размеров, из-за сельского хозяйства, из-за войны», – добавил он.