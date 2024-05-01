Шарль Мишель заявил о двойных стандартах при принятии решений в Брюсселе

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что иногда в Брюсселе наблюдаются двойные стандарты в ходе принятия решений среди государств – членов сообщества.

«Я всегда, и меня за это критиковали, старался, чтобы все были равны, – сказал политик в интервью испанской газете El Mundo. – Иногда в пузыре Брюсселя есть пренебрежение, наблюдаются двойные стандарты».

Как считает Мишель, Европейская комиссия не может быть политизированным органом, она должна уважать нейтралитет и объективность.

Комментируя вопрос расширения ЕС, глава Евросовета подчеркнул важность того, что в 2004 году в состав сообщества вошли новые члены.

«Если бы в феврале 2022 года нас было всего 15 [членов], это был бы кошмар», – сказал он. По его версии, если бы 20 лет назад ряд стран не вошел бы в ЕС, в этих государствах возник бы «новый железный занавес». Тем не менее Мишель признал, что в Евросоюзе «существует растущая проблема» с принятием единогласных решений.

Как считает глава Евросовета, следующее расширение ЕС станет историческим моментом.

«Украине понадобится особый переходный период, потому что это особый, уникальный случай из-за ее размеров, из-за сельского хозяйства, из-за войны», – добавил он.