Ильхам Алиев выступает на VI Всемирном форуме межкультурного диалога. Live |
Стычки в Тбилиси: в ход пошли перцовый газ и водомет (обновлено, фото, видео) |
Киев приветствует делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией |
В США верят в мир на Южном Кавказе |
Генсек ЛАГ настаивает на углублении связей с Азербайджаном |
Остин пообещал Киеву поставки ATACMS по максимуму |
Азербайджан и Украину объединяет проблема разминирования (фото) |
МЧС предупреждает граждан в связи с непогодой |
МИД Казахстана: Баку и Ереван подтвердили участие в переговорах (обновлено) |
Главное Политика

Шарль Мишель заявил о двойных стандартах при принятии решений в Брюсселе

Шарль Мишель заявил о двойных стандартах при принятии решений в Брюсселе

Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что иногда в Брюсселе наблюдаются двойные стандарты в ходе принятия решений среди государств – членов сообщества.

«Я всегда, и меня за это критиковали, старался, чтобы все были равны, – сказал политик в интервью испанской газете El Mundo. – Иногда в пузыре Брюсселя есть пренебрежение, наблюдаются двойные стандарты».

Как считает Мишель, Европейская комиссия не может быть политизированным органом, она должна уважать нейтралитет и объективность.

Комментируя вопрос расширения ЕС, глава Евросовета подчеркнул важность того, что в 2004 году в состав сообщества вошли новые члены.

«Если бы в феврале 2022 года нас было всего 15 [членов], это был бы кошмар», – сказал он. По его версии, если бы 20 лет назад ряд стран не вошел бы в ЕС, в этих государствах возник бы «новый железный занавес». Тем не менее Мишель признал, что в Евросоюзе «существует растущая проблема» с принятием единогласных решений.

Как считает глава Евросовета, следующее расширение ЕС станет историческим моментом.

«Украине понадобится особый переходный период, потому что это особый, уникальный случай из-за ее размеров, из-за сельского хозяйства, из-за войны», – добавил он.

Теги:
Из этой рубрики
Шарль Мишель заявил о двойных стандартах при принятии решений в Брюсселе
Политика

Шарль Мишель заявил о двойных стандартах при принятии решений в Брюсселе

2024/05/01, 10:45
Киев приветствует делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией
Политика

Киев приветствует делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией

2024/05/01, 00:10
В США верят в мир на Южном Кавказе
Политика

В США верят в мир на Южном Кавказе

2024/04/30, 23:57
Генсек ЛАГ настаивает на углублении связей с Азербайджаном
Политика

Генсек ЛАГ настаивает на углублении связей с Азербайджаном

2024/04/30, 23:41
Гафарова отметила стратегический характер партнерства между Баку и Пекином (фото)
Политика

Гафарова отметила стратегический характер партнерства между Баку и Пекином (фото)

2024/04/30, 22:23
МИД Казахстана: Баку и Ереван подтвердили участие в переговорах (обновлено)
Политика

МИД Казахстана: Баку и Ереван подтвердили участие в переговорах (обновлено)

2024/04/30, 20:51
Армянские депутаты не стали обсуждать проект против делимитации и демаркации
Политика

Армянские депутаты не стали обсуждать проект против делимитации и демаркации

2024/04/30, 20:40
Польша высоко ценит углубление отношений с Азербайджаном
Политика

Польша высоко ценит углубление отношений с Азербайджаном

2024/04/30, 20:00
Алиев принял представителей Церкви Иисуса Христа и главу Фонда Стирлинга (фото)
Политика

Алиев принял представителей Церкви Иисуса Христа и главу Фонда Стирлинга (фото)

2024/04/30, 19:39