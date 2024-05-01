Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим посетил NASA

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Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим посетил Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

Об этом сообщил глава дипмиссии Азербайджана в социальной сети.

«Спасибо администратору NASA Биллу Нельсону за то, что принял нас. Ваша речь «Я не увидел расового, религиозного, политического разделения из Космоса» была очень эффективной. Открытость к сотрудничеству высоко ценится. Для нас было большой честью принимать вашу команду в Азербайджане», – отметил он.