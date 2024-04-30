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15 лет со дня теракта в АГНА

15 лет со дня теракта в АГНА

Сегодня отмечается 15-ая годовщина теракта, совершенного в Азербайджанской государственной нефтяной академии (АГНА).

Теракт был совершен 30 апреля 2009 года во втором корпусе Азербайджанской государственной нефтяной академии.

Проникший в здание вуза гражданин Грузии Гадиров Фарда Асад оглу 1980 г.р. открыл огонь из пистолета «Макарова» по лицам, находившимся в тот момент в вузе. Он поднимался на каждый этаж (с первого по шестой этаж) и вел беспорядочную стрельбу. Ф.Гадиров убил 12 и ранил 13 человек, дойдя до шестого этажа, он увидел, что окружен полицией, после чего, забаррикадировавшись в одной из аудиторий, покончил с собой.

Из 12 погибших 10 получили смертельные ранения в голову, один — в грудь, и один погиб, выпрыгнув из окна. Среди застреленных были профессора, лаборанты, студенты, учителя, охранник, а также пожилая женщина, принёсшая молочные продукты в столовую.

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15 лет со дня теракта в АГНА
Общество

15 лет со дня теракта в АГНА

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