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Саакашвили передумал судиться с Грузией

Саакашвили передумал судиться с Грузией

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, отозвал свой иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в котором требовал отсрочки его тюремного наказания по состоянию здоровья и направления на лечение за рубеж.

Об этом сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге.

«В письме к ЕСПЧ, датированном 18 апреля, адвокат Саакашвили отмечает, что сейчас состояние здоровья Саакашвили не является опасным для жизни. Европейский суд попросил министерство юстиции Грузии до 10 мая сделать комментарий в связи с этим. Мы уже сегодня отправили ответ, в котором отмечаем, что состояние его здоровья действительно не создавало опасность для его жизни», – сказал Брегадзе.

Юристы Саакашвили решили обратиться в ЕСПЧ после того, как 6 февраля 2023 года Тбилисский городской суд, а 2 марта Тбилисский апелляционный суд отказали бывшему президенту в отсрочке тюремного наказания по состоянию здоровья.

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