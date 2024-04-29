Раскрыты детали финансовых махинаций в Минобороны страны

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Продолжился судебный процесс по уголовному делу арестованных за хищения бывшего начальника Финансово-бюджетного управления Минобороны генерал-майора Низами Мамедова, бывшего начальника финансовой службы ВВС полковника Джалала Кязымова, начальника Финансового управления Сухопутных войск Байрама Байрамова и бывшего начальника финансовой службы ВМФ Вюсала Ализаде. Об этом сообщает АПА.

На судебном заседании в Бакинском военном суде под председательством судьи Фикрета Алиева был допрошен в качестве свидетеля отбывающий наказание в заключении бывший начальник Управления закупок и снабжения Министерства обороны Маликмамед Гурбанов.

Отмечено, что Маликмамед Гурбанов привлечен к ответственности в ходе расследования, проведенного Службой государственной безопасности по уголовному делу о хищении 143 млн. манатов в Министерстве обороны. Позже его уголовное дело было выделено в отдельное производство и сейчас рассматривается в суде.

Бывший начальник управления сообщил в своих показаниях, что в период работы на должности дважды давал деньги Низами Мамедову, который был руководителем Финансово-бюджетного управления: «Наджмеддин Садыков вызвал меня к себе в кабинет и в 2018 году дал мне 300 тысяч манатов, а в 2019 году 500 тысяч манатов, чтобы я передал эти деньги Низами Мамедову. Я выполнил его поручение. Я не знал, за что были даны эти деньги. Я выполнил поручение начальника штаба. Указания о том, с какими компаниями нужно подписать контракты, тоже давал начальник Генштаба. О предложениях, полученных от компаний, а также о заключаемых контрактах я докладывал начальнику Генштаба. Начальник Генштаба вызывал меня и говорил, с какой компанией можно подписать контракт, а с какой – нет. Комиссия по компаниям состояла из 12 человек. В ней были представлены представители нескольких министерств. Председателем комиссии был мой заместитель».

Процесс продолжится 3 мая.