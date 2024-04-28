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Тюркские страны хотят сообща отслеживать последствия изменения климата

Тюркские страны хотят сообща отслеживать последствия изменения климата

Azercosmos с первых дней поддерживает проект общего спутника-куба как в финансовом, так и в инженерном плане, сообщил Anadolu председатель совета директоров Azercosmos Самеддин Асадов.

«На этих спутниках будут установлены оптические датчики. С этих датчиков спутники будут предоставлять данные по климатическим проблемам, таким как управление запасами воды, засуха, проблемы уровня воды и солености».

Он отметил, что предложения по созданию спутников-кубов подали Казахстан и Турция.

Рассказывая о космической деятельности Азербайджана, Самеддин Асадов заявил, что в настоящее время они сосредоточены на двух новых спутниковых проектах.

Он подчеркнул, что эти спутники планируется запустить в космос в 2026 и 2028 годах и сообщил, что телекоммуникационный спутник, отправленный в космос в 2013 году, будет заменен на новый в 2029 году.

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