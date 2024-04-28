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Со дня рождения Зарифы Алиевой минул 101 год

Со дня рождения Зарифы Алиевой минул 101 год

Зарифа Азиз гызы Алиева, азербайджанский офтальмолог, академик Академии наук Азербайджана, профессор, родилась 28 апреля 1923 г. в селе Шахтахты Шарурского района Азербайджанской ССР.

Автор четырнадцати монографий и сотен научных статей, 12 рационализаторских предложений. Дочь Азиза Алиева — народного комиссара здравоохранения Азербайджанской ССР, затем первого секретаря Дагестанского обкома компартии. Супруга третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева и мать четвёртого президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Большая часть трудовой деятельности Зарифы Алиевой прошла в Азербайджанском государственном институте усовершенствования врачей.

Академик З.А.Алиева вела большую общественную работу, являясь членом Комитета защиты мира бывшего СССР, заместителем Председателя Азербайджанского Комитета защиты мира, членом правления общества «Знание» и членом президиума научного общества офтальмологов бывшего СССР, входила в редакционную коллегию журнала «Вестник офтальмологии».

В 1953 году вышла замуж за Гейдара Алиева. 12 октября 1955 года у них родилась дочь Севиль, 24 декабря 1961 года — сын Ильхам.

Пользовалась большим авторитетом в Азербайджане и в СССР. Разработала и ввела несколько новых методов лечения глазных заболеваний.

С 1982 года жила в Москве вместе со своей семьей. 15 апреля 1985 года скончалась от рака. Была похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище, а затем, в 1994 году, тело было перевезено в Баку и захоронено на Аллее почётного захоронения.

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