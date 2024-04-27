Сотрудник ANAMA пострадал при взрыве мины в Шушинском районе

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27 апреля 2024 года на освобожденной от оккупации территории села Гайбалы Шушинского района произошел минный инцидент. Об этом говорится в совместной информации министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию.

Согласно информации, в результате взрыва противопехотной мины пострадал сотрудник агентства Гулиев Эльчин Айдын оглу, 1981 года рождения, находившийся при исполнении служебных обязанностей. У него произошла травматическая ампутация правой ноги.

Он был эвакуирован в районную больницу. В настоящее время его состояние стабильное.

По данному факту в прокуратуре Шушинского района проводится расследование.