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В ближайшие дни жители села Сус вернутся на родную землю (фото)

В ближайшие дни жители села Сус вернутся на родную землю (фото)

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку между семьями, которые будут переселены в село Сус Лачынского района на первом этапе.

Об этом говорится в сообщении Госкомитета.

В мероприятии приняли участие сотрудники специального представительства президента Азербайджана в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, исполнительной власти Лачынского района и представители общественного совета при Госкомитете.

В жеребьевке приняли участие 59 семей. В соответствии с составом семей 13 из них будут обеспечены двухкомнатными, 28 – трехкомнатными и 14 – четырехкомнатными и 4 – пятикомнатными частными домами.

В ближайшие дни начнется процесс возвращения жителей села Сус на родные земли.

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