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Представители Греции и Турции обсудили в Стамбуле сотрудничество в торговле и технологиях

Представители Греции и Турции обсудили в Стамбуле сотрудничество в торговле и технологиях

Представители Греции и Турции обсудили на встрече в Стамбуле вопросы взаимного сотрудничества в сферах торговли, экономики, транспорта, образования, технологий, окружающей среды и здравоохранения. Об этом сообщил МИД Греции.

«Замглавы МИД Турции Бурак Акчапар и заместитель министра иностранных дел Греции по экономической дипломатии и внешним связям Костас Франкояннис встретились в Стамбуле для проведения 6-го раунда обсуждений Плана совместных действий в рамках позитивной повестки [сотрудничества] между двумя странами. В ходе встречи был проведен детальный обзор многочисленных тем позитивной повестки в сферах торговли, экономики, транспорта, образования, технологий, окружающей среды и здравоохранения, а также отношений между гражданскими обществами. Было отмечено, что многие темы были успешно реализованы, а по многим другим достигнут удовлетворительный прогресс», – говорится в сообщении.

Принимая во внимание значительный прогресс, достигнутый в этом динамичном и продолжающемся процессе, обе стороны договорились изучить дополнительные тематические области сотрудничества в рамках позитивной повестки, отмечают в МИД.

«Обе стороны подтвердили свою общую цель – обеспечить в рамках Совместного плана действий конкретные результаты для предстоящего визита премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Турцию в мае», – говорится в заявлении.

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