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Испания поставит Украине партию ракет Patriot

Испания поставит Украине партию ракет Patriot

Испания согласилась поставить Украине партию ракет Patriot на фоне давления со стороны НАТО и ЕС по вопросу оказания помощи Киеву с целью усиления его противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила газета El País со ссылкой на правительственные источники.

По ее информации, речь идет об ограниченном числе ракет, учитывая, что стоимость каждой из них превышает €1 млн. Всего у Испании насчитывается около 50 единиц. Кроме того, армия королевства располагает тремя батареями Patriot, приобретенными у Германии в 2004 и 2014 годах. Одна из них расположена в Турции, и Мадрид отказался передавать ее, две другие – на базе в автономном сообществе Валенсия.

Отмечается, что правительство Испании готовит новый пакет военной помощи Украине для возможной отправки до конца июня. Он включает среди прочего 10 из 19 танков Leopard 2 A4, находящихся в процессе восстановления.

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