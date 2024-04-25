Макрон напомнил о наличии ядерного оружия у Франции

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что общая стратегия обороны Евросоюза, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие, позволит выстроить гарантии безопасности.
Об этом он сказал во время выступления в Сорбонне.
По его словам, Франция также обладает ядерным потенциалом, который является важным элементом обороны Европы.
Макрон объяснил, что благодаря этому Париж сможет выстроить гарантии безопасности, которых ждут все повсюду в Европе, а также соседские отношения с Россией.