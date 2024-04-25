Пелоси настаивает на уходе Нетаньяху из политики

55 Просмотров

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уйти в отставку из-за политики, проводимой страной в секторе Газа. Ее слова приводит телеканал Sky News.

По ее словам, глава израильской военной разведки подал в отставку. Его примеру должен следовать и Нетаньяху.

Соединенные Штаты признают право Израиля на защиту, однако число пострадавших на территории сектора Газа палестинцев слишком высоко.

«Мы отвергаем политику и практику Нетаньяху – это ужасно…Что может быть хуже того, что он сделал в ответ?», – сказала Пелоси, имея в виду ответ Израиля на атаку палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября.