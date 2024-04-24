Ильхам Алиев пригласил иракского коллегу посетить COP29

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Президент Республики Ирак Абдель Латиф Джамал Рашид приглашен принять участие в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане. Посол Азербайджана Насир Мамедов представил президенту Ирака пригласительное письмо президента Ильхама Алиева.

Согласно информации посольства, президент Ирака поблагодарил президента Азербайджана за приглашение на COP-29.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о дальнейших перспективах отношений между Азербайджаном и Ираком.