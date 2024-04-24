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МСЧ о возгорании в автомобилях

МСЧ о возгорании в автомобилях

МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с пожарами на автотранспортных средствах.

В обращении говорится:

«Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает выполнять свои обязанности, в том числе принимать необходимые меры в пределах своих полномочий по обеспечению пожарной безопасности в стране.

В этой связи анализ пожаров, произошедших на автотранспорте в последнее время, показывает, что основными причинами таких пожаров являются неисправности в электросистеме автомобиля, разгерметизация топливной системы, высокая температура некоторых деталей, а также курение в автомобиле, неправильная транспортировка опасных грузов и ДТП. С сожалением отмечаем, что только за первый квартал 2024 года на горячую линию «112» поступило 170 сообщений о пожарах на автотранспорте в стране, и только благодаря оперативному вмешательству пожарных пожары были быстро потушены.

Учитывая вышеизложенное, МЧС призывает владельцев транспортных средств и водителей строго соблюдать соответствующие правила пожарной безопасности. Нужно постоянно следить за техническим состоянием автомобилей, поврежденные провода заменять новыми, не вносить в автомобиль изменения, нарушающие стандарты производителя, соблюдать правила перевозки опасных грузов и избегать возникновения других ситуаций, которые могут привести к возникновению пожара. Курение в салоне автомобиля опасно!

Также каждое транспортное средство должно быть оборудовано огнетушителем и нужно постоянно следить за исправностью огнетушителя. Огнетушитель должен находиться в доступном для водителя месте, преимущественно в салоне автомобиля.

Следует помнить, что запах дыма или гари в салоне автомобиля – признак пожара. Немедленно остановите автомобиль и выключите двигатель, если заметите какие-либо признаки возгорания или пожара. Сообщите об этом на горячую линию «112» и по возможности попытайтесь потушить пожар с помощью первичных средств тушения огня. Если огонь сильный, то не пытайтесь это сделать и отойдите на безопасное расстояние (не менее чем на 10 метров).

Помните: пренебрежение правилами создает угрозу для жизни!».

МЧС советует в случае опасности звонить на короткий номер «112».

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