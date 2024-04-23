Законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации активов России прошли процедурное голосование в Сенате

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Пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Процедурному голосованию предшествовали непродолжительные дебаты по законопроектам. Они 20 апреля были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. После окончательного одобрения Сенатом, что ожидается уже на этой неделе, пакет отправится на подпись к президенту США Джо Байдену. Американский лидер уже обещал подписать его.