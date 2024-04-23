Вывод РМК из Карабаха приятно удивил Брайзу

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Я был шокирован, или, скорее, приятно удивлен тем, что Россия вывела свои войска из региона.

С данным заявлением выступил бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза в беседе с журналистами в рамках участия в международном форуме «COP29 и зеленое видение для Азербайджана» 23 апреля в Университете ADA в Баку.

«Мы знаем, что армяне в Карабахе хотели, чтобы российские миротворцы находились там постоянно, но по этому вопросу было пятилетнее соглашение. Армяне считали, что российские войска будут защищать Армению, но когда премьер-министр Пашинян заявил, что им не нужны российские рынки и что Армения прекратит участие в ОДКБ, в ответ на это Россия вообще вывела свои войска из региона», – отметил он.

Говоря о президентских выборах в США, Брайза отметил, что если в них победит Байден, то внешнеполитический курс США не изменится.