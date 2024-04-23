В Азербайджане расширился список психотропных веществ

75 Просмотров

Вносятся изменения в перечень психотропных веществ, оборот которых ограничен на территории Азербайджана. Это нашло отражение в поправке к закону «Об утверждении перечня запрещенных, ограниченных и контролируемых наркотических средств, психотропных веществ, а также прекурсоров, для ввоза, вывоза, транзитной перевозки и производства которых на территории Азербайджанской Республики необходима лицензия», вынесенной на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщает Minval.az.

Согласно проекту, ранее декстрометорфан и бупренорфин были исключены из списка психотропных веществ, оборот которых ограничен на территории страны. Эти вещества включены в перечень психотропных, оборот которых ограничен.