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Дания отдает Украине весь свой парк F-16

Дания отдает Украине весь свой парк F-16

Копенгаген отдает Украине все свои истребители F-16, они должны быть в Украине этим летом, заявил посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен.

В интервью «Мы – Украина» дипломата спросили, стоит ли Украине волноваться из-за недавней новости о продаже Данией Аргентине 24 истребителей этого типа. «Не волнуйтесь, самолеты для Украины точно будут. Это весь наш парк F-16, который сейчас выводится из эксплуатации, потому что мы получаем новое поколение самолетов F-35», – сказал Миккельсен.

По его словам, часть истребителей доставят в Аргентину, однако Украина получит то количество, о которых было договорено.

«Нечего волноваться. F-16 будут доставлены, как и обещали», – подчеркнул он.

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