Зеленский: У Украины есть шанс перехватить инициативу

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У Украины есть шанс перехватить инициативу в войне с Россией. Но для этого США должны предоставить украинским военным необходимое оружие.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News.

Как рассказал Зеленский, сегодня Украина нуждается в дальнобойном оружии и системах противовоздушной обороны. И он надеется, что после одобрения Конгрессом США выделения новых средств на помощь Украине, американская администрация быстро пришлет украинской армии оружие и оборудование, которые срочно нужны на фронте.

«Сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу, поэтому нам действительно нужно иметь эти системы вооружения», – подчеркнул он.

Зеленский также отреагировал на желание некоторых политиков в США получить «конкретные сроки войны».

«Это зависит от того, как быстро они (украинские военные) получат эту помощь. Есть очень много переменных, очень много факторов», – добавил президент.