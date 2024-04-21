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Гостеприимство азербайджанской столицы поразило генсека ACES

Гостеприимство азербайджанской столицы поразило генсека ACES

Я поражен гостеприимством Баку.

Об этом заявил генсек Федерации спортивных городов и столиц Европы (ACES) Уго Алонсо на пресс-конференции, организованной в Национальной гимнастической арене по случаю выдвижения кандидатуры Баку на звание спортивной столицы мира.

По его словам, которые приводит «Репорт», Баку имеет особый авторитет и признание среди мировых столиц.

«Мы рады быть здесь. От себя лично, и от имени других членов нашей команды могу сказать, что ваша столица обладает славой спортивного города, и для одобрения выдвинутой кандидатуры есть все предпосылки», – добавил У.Алонсо.

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