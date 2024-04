Норвегия приветствует соглашение между Азербайджаном и Арменией

Норвегия приветствует обнадеживающие новости о прогрессе в работе по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Об этом в соцсети Х заявил госсекретарь министерства иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон.

«Мы надеемся увидеть быстрый дальнейший прогресс в этой важной работе, нацеленной на результаты, которые принесут пользу как странам, так и всему региону», – написал госсекретарь.

Norway 🇳🇴 welcomes the encouraging news on progress in the work towards border delimitation between Armenia 🇦🇲 and Azerbaijan 🇦🇿. We hope to see speedy further progress in this important work, aiming for results which will benefit both countries and the wider region.

— Eivind Vad Petersson (@EivindVP) April 21, 2024