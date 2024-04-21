Ереванец зарезал свою престарелую мать и сиганул с моста

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В Ереване мужчина зарезал собственную мать и покончил с собой, бросившись с моста «Победа», сообщает Shamshyan.com.

Отмечается, что 20 апреля, в районе 17:00, в отдел уголовного розыска Ереванского полицейского управления поступили оперативные сведения о том, что в одной из квартир в жилом доме в квартале Дурян административного района Аван обнаружен труп женщины.

Полицейские и патрульные обнаружили в гостиной упомянутой квартиры, на диване, труп 63-летней жительницы того же дома Наиры М. Женщина была зарезана. По факту произошедшего в следственном отделе районов Аван и Нор Норк начато уголовное производство по признакам убийства.

Пока на месте работала следственная группа, в отдел полиции Маштоца поступила информация о том, что с моста «Победа» в Ереване бросился вниз гражданин. По предварительным данным, силы правопорядка выяснили, что покончил с собой 34-летний житель Еревана Нарек Г., который был сыном убитой в Аване женщины.

Полицейские и следователи получили информацию о том, что мужчина убил свою мать, затем покончил с собой.