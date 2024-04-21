Сотрудники МЧС обнаружили в Куре тело 6-летней девочки, утонувшей вместе с отцом |
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Сотрудники МЧС обнаружили в Куре тело 6-летней девочки, утонувшей вместе с отцом

Сотрудники МЧС обнаружили в Куре тело 6-летней девочки, утонувшей вместе с отцом

В Куре нашли тело утонувшей вместе с отцом 6-летней Самы Сулейманлы. Об этом говорится в сообщении МЧС Азербайджана.

Сообщается, что тело Самы Вагиф гызы Сулейманлы, 2018 года рождения, которая утонула 12 апреля 2024 года на участке реки Кура, проходящем по территории села Наджафгулубейли Агджабединского района, было обнаружено в 3 км от того места, где она утонула, на участке Куры. проходящем по территории села Горугбагы Зардабского района. Спасатели Службы спасения особого риска МЧС нашли тело С.Сулейманлы и передали его по назначению.

Известно, что Вагиф Сулейманлы с семьей отправился отдыхать на берег Куры. В это время его 6-летняя дочь поскользнулась и упала в реку. В.Сулейманов прыгнул вслед за ней в воду, чтобы спасти дочь. В результате отец и дочь утонули. Тело В.Сулейманлы было найдено два дня назад.

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