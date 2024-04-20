В Центральноафриканской Республике при кораблекрушении утонули десятки людей

76 Просмотров

По меньшей мере 60 человек погибли при крушении судна на реке Мпоко вблизи Банги в Центральноафриканской Республике, сообщила радиостанция RFI.

На судне находились около 300 человек, включая женщин и детей, которые направлялись на похороны, отмечает она. Удалось спасти около 100 человек, продолжаются поиски пропавших без вести.

Очевидцы передают, что судно практически разломилось пополам после того, как вышло из порта и достигло середины реки. Власти считают, что причиной кораблекрушения стало значительное превышение числа пассажиров, которых судно могло взять на борт для безопасного плавания.