В Наримановском районе Баку вспыхнул пожар на рынке пиломатериалов (видео)

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на территории рынка пиломатериалов в Наримановском районе Баку, сообщает Minval.az.
К месту привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы.
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По информации, предоставленной АПА в МЧС, благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны, распространение огня удалось предотвратить в короткие сроки. В настоящее время продолжаются противопожарные профилактические меры.
На место пожара привлечены сотрудники полиции.
Как сообщили в пресс-службе МВД, принимаются меры безопасности.