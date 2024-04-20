В Наримановском районе Баку вспыхнул пожар на рынке пиломатериалов (видео)

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На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на территории рынка пиломатериалов в Наримановском районе Баку, сообщает Minval.az.

К месту привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы.

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По информации, предоставленной АПА в МЧС, благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны, распространение огня удалось предотвратить в короткие сроки. В настоящее время продолжаются противопожарные профилактические меры.

На место пожара привлечены сотрудники полиции.

Как сообщили в пресс-службе МВД, принимаются меры безопасности.