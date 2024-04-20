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Гутерриш обратился с призывом к Азербайджану и Армении

Гутерриш обратился с призывом к Азербайджану и Армении

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Азербайджан и Армению решить все оставшиеся двусторонние вопросы для нормализации отношений. Об этом говорится в заявлении официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика, сообщает ТАСС.

«Генеральный секретарь внимательно следил за процессом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Он приветствует соглашение, достигнутое 19 апреля между соответствующими государственными комиссиями по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном», – говорится в заявлении.

«[Генсек] призывает стороны продолжить делимитацию и демаркацию оставшихся участков границы и решить все нерешенные двусторонние вопросы для полной нормализации отношений», – отметил Дюжаррик.

Отметим, что 19 апреля на границе между Азербайджаном и Арменией состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации и безопасности государственной границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. В ходе встречи была достигнута договоренность о возвращении Азербайджану оккупированных Арменией 4 сел Газахского района.

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