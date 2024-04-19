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ОЗА обвинила G7 в дискриминации азербайджанцев

ОЗА обвинила G7 в дискриминации азербайджанцев

Хотя в заявлении, сделанном по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» (G7), состоявшейся 17-19 апреля на острове Капри в Италии, прозвучал призыв к Азербайджану обеспечить право на возвращение «беженцев», никакого подобного призыва к Армении в связи с обеспечением права на возвращение изгнанных азербайджанцев не поступило.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В нем указывается, что это – этническая и религиозная дискриминация в отношении азербайджанцев, изгнанных из Армении. Община Западного Азербайджана неоднократно обращалась ко всем государствам, представленным в G7, а также к Евросоюзу, с просьбой поддержать право азербайджанцев на возвращение в Армению. В данном случае вопиющая дискриминация со стороны стран «Большой семерки» противоречит принципам защиты прав человека и наносит ущерб процессу нормализации азербайджано-армянских отношений.

«Община Западного Азербайджана призывает государства G7 уважать принцип равенства прав и достоинства всех людей, независимо от их этнического и религиозного происхождения, не подвергать дискриминации азербайджанцев, изгнанных из Армении, и уважать их право на возвращение», – подчеркивается в заявлении.

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