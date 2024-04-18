Кадры ухода росмиротворцев из Карабаха |
США разрешили Израилю бомбить Рафах в обмен на ненападение на Иран |
Госдеп недоволен выводом росмиротворцев из Азербайджана |
Израильские гимнастки пропустят турнир в Баку из-за эскалации на Ближнем Востоке |
31 год Башлыбельской трагедии |
В Тбилиси вновь произошли столкновения, есть задержанные (обновлено, фото, видео) |
Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к войне |
Кадыров может стать главой МВД России |
Израиль отложил планируемый на 15 апреля удар по Ирану |
Главное Мир

РосСМИ: Кадыров может стать министром в России

РосСМИ: Кадыров может стать министром в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров может занять пост министра внутренних дел России, сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на источники.

Как отмечает издание «Царьград», теракт в «Крокус Сити Холле» и последующие задержания мигрантов могут привести к ротации на посту главы МВД России. На место Владимира Колокольцева претендует сразу несколько человек.

Возможное назначение Рамзана Кадырова на указанный пост оценивается неоднозначно. С одной стороны, его жесткое руководство может быть эффективным в кризисных ситуациях. С другой — у Кадырова нет опыта руководства федеральной структурой.

В материале называются и другие фамилии. В частности, одним из возможных кандидатов на должность главы МВД является директор ФСИН Аркадий Гостев. Ранее он работал в структурах МВД и занимал пост замминистра внутренних дел в период с 2012 по 2021 год.

Также прозвучала фамилия экс-помощника президента России и экс-губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

«Возможность того, что Кадыров займет эту должность, не исключена, хотя это может быть скорее угрозой для существующих структур ведомства, чем практически обоснованным решением, полагают эксперты», — отмечают российские СМИ.

Теги:
Из этой рубрики
Politico: Трамп ненавидит Украину и Зеленского
Мир

Politico: Трамп ненавидит Украину и Зеленского

2024/04/18, 12:37
Пашинян заявил, что осознал необходимость "пожертвовать собой"
Мир

Пашинян заявил, что осознал необходимость «пожертвовать собой»

2024/04/18, 11:02
Страны G7 намерены мешать Ирану производить, приобретать и передавать оружие
Мир

Страны G7 намерены мешать Ирану производить, приобретать и передавать оружие

2024/04/18, 11:00
Буданов: В мечтах россиян оккупировать всю Украину, а в наших мечтах провести парад победы в Москве
Мир

Буданов: В мечтах россиян оккупировать всю Украину, а в наших мечтах провести парад победы в Москве

2024/04/18, 10:20
РосСМИ: Кадыров может стать министром в России
Мир

РосСМИ: Кадыров может стать министром в России

2024/04/18, 10:17
США хотят высадиться на Луну раньше Китая из опасений милитаризации космоса
Мир

США хотят высадиться на Луну раньше Китая из опасений милитаризации космоса

2024/04/18, 10:08
В Кыргызстане перестал открываться TikTok
Мир

В Кыргызстане перестал открываться TikTok

2024/04/18, 09:57
Вдова Навального – в сотне влиятельных людей по версии Time
Мир

Вдова Навального – в сотне влиятельных людей по версии Time

2024/04/18, 00:45
В Тбилиси вновь произошли столкновения, есть задержанные (обновлено, фото, видео)
Мир

В Тбилиси вновь произошли столкновения, есть задержанные (обновлено, фото, видео)

2024/04/18, 00:28