Глава минюста США не сомневается в адекватности Байдена

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В умственных способностях президента США Джо Байдена не наблюдается никаких отклонений. С таким утверждением выступил глава американского министерства юстиции Меррик Гарленд на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

«У президента нет никаких отклонений. Не понимаю, сколько еще раз мне надо это говорить. Я полностью уверен в президенте и категорически отвергаю вашу характеристику в его отношении», – сказал он. Гарленд утверждает, что лично видел примеры «успешного руководства» Байдена.